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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:42
an0nym написав:
Подскажите, кешбек только по кредитам работает или по дебетке тоже? Спасибо.
По дебетці також. Маю на увазі ВсеКАРТУ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:45
miltador написав: an0nym написав:
Подскажите, кешбек только по кредитам работает или по дебетке тоже? Спасибо.
По дебетці також. Маю на увазі ВсеКАРТУ.
И не всё тоже лупит.
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