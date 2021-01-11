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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:42
an0nym написав:
Подскажите, кешбек только по кредитам работает или по дебетке тоже? Спасибо.
По дебетці також. Маю на увазі ВсеКАРТУ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:45
miltador написав: an0nym написав:
Подскажите, кешбек только по кредитам работает или по дебетке тоже? Спасибо.
По дебетці також. Маю на увазі ВсеКАРТУ.
И не всё тоже лупит.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:52
Maksi2 написав: unknownurl написав:
Зашёл кешбек за декабрь
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:53
Если оплачивать домофон Пумб приложением Кешбек будет?
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pavyak
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:56
pavyak написав:
Если оплачивать домофон Пумб приложением Кешбек будет?
если д-фон в разделе комуны
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:57
Пришел Кешбек 175 грн. за прошлый месяц.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:08
an0nym
кешбек по категориям по любым картам, но лимит будет общий 500
ясная же только кредитка со своим лимитом +300
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:10
мне так же пришел кешбек. Хоть у меня уже и карты нет и счет закрыт.
лучше б они так по программе ясно работали, но хоть где-то у них работает на автомате.
только теперь забрать свои 500 грн нужно будет в отделении))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:13
anis написав:an0nym
кешбек по категориям по любым картам, но лимит будет общий 500
ясная же только кредитка со своим лимитом +300
Почему +300? По "ясной" же тоже общий лимит 500, или я ошибаюсь?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:19
MASolomko написав: pavyak написав:
Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн.
Карта становиться активированной после получения ПИН. Кешбек подключается независимо от первой траты.
Причем на горячке на вопрос "а зачем мне сказали в отделении, что первую покупку надо сделать от 100 грн для активации карты?" - ответили - "это им надо
(в отделении), а не Вам"
Явно мутят по отделениям что-то с рефералкой, имхо.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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