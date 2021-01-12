pavyak написав:Сегодня стал клиентом ПУМБа. Подал заявку на сайте ЯсноПумб. Тут же перезвонили с банка и пригласили в отделение. В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно. Ответили что да. Дальше пошла непонятка. Сказали для получения кешбека за Ясно я должен быть зарегистрирован на сайте Ясно и быть клиентом Нафтогаза. После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить. Ладно это можно. Предложили выбрать категории кешбека. Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн. Что из этого развод на чужие бонусы, а что правда?
Про первую торговую операцию на 100 грн тоже лапшу вешали. Про регистрацию на сайте Ясно и клиента Нафтогаза - ни слова. Киев.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
anis написав:да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.
Итого, категорийный кешбек всегда выплачивается в следующем календарном месяце, а "ясно-коммунальный" - в течение 5 дней (нормативно) текущего месяца. В моем случае, после сегодняшнего зачисления 175 грн по 6й категории и 10% ясно-коммунальных за декабрь (получил пластик в последних числах месяца) мне теперь надо отложить оплату коммуналки в январе до последней недели месяца, иначе обрежут выплату кишмиша до 500 грн на один пятак, хрюправильно?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
anis написав:да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.
Итого, категорийный кешбек всегда выплачивается в следующем календарном месяце, а "ясно-коммунальный" - в течение 5 дней (нормативно) текущего месяца. В моем случае, после сегодняшнего зачисления 175 грн по 6й категории и 10% ясно-коммунальных за декабрь (получил пластик в последних числах месяца) мне теперь надо отложить оплату коммуналки в январе до последней недели месяца, иначе обрежут выплату кишмиша до 500 грн на один пятак, хрюправильно?
Неправильно. Кешбэк по категориям не пересекается с кешбэком Ясно, то есть максимум в месяц 500 + 300.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
pharus написав:Итого, категорийный кешбек всегда выплачивается в следующем календарном месяце, а "ясно-коммунальный" - в течение 5 дней (нормативно) текущего месяца. В моем случае, после сегодняшнего зачисления 175 грн по 6й категории и 10% ясно-коммунальных за декабрь (получил пластик в последних числах месяца) мне теперь надо отложить оплату коммуналки в январе до последней недели месяца, иначе обрежут выплату кишмиша до 500 грн на один пятак, хрюправильно?
Неправильно. Кешбэк по категориям не пересекается с кешбэком Ясно, то есть максимум в месяц 500 + 300.
Проверено на практике? Кто-нибудь реально получил >500 за месяц по "ясной"?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.