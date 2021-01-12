pavyak написав:

Сегодня стал клиентом ПУМБа. Подал заявку на сайте ЯсноПумб. Тут же перезвонили с банка и пригласили в отделение. В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно. Ответили что да. Дальше пошла непонятка. Сказали для получения кешбека за Ясно я должен быть зарегистрирован на сайте Ясно и быть клиентом Нафтогаза. После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить. Ладно это можно. Предложили выбрать категории кешбека. Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн. Что из этого развод на чужие бонусы, а что правда?