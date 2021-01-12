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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2846284728482849>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:30

  pavyak написав:Сегодня стал клиентом ПУМБа. Подал заявку на сайте ЯсноПумб. Тут же перезвонили с банка и пригласили в отделение. В отделениии спросил видят ли они что заявка по Ясно. Ответили что да. Дальше пошла непонятка. Сказали для получения кешбека за Ясно я должен быть зарегистрирован на сайте Ясно и быть клиентом Нафтогаза. После получения карты сказали для актвации Пумб онлайн нужно провести одну любую первую операцию- например телефон пополнить. Ладно это можно. Предложили выбрать категории кешбека. Дальше для активации карты и особенно кешбека по Ясно провести торговую операцию от 100 грн. Что из этого развод на чужие бонусы, а что правда?

Про первую торговую операцию на 100 грн тоже лапшу вешали. Про регистрацию на сайте Ясно и клиента Нафтогаза - ни слова. Киев.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:30

Re: ПУМБ

  pharus написав:Явно мутят по отделениям что-то с рефералкой, имхо.

Не обращайте внимания - начинайте действовать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:36

  vitaliy_berdinskikh написав:Чудны дела твои, ПУМБ

Заглянул в вайбер, а раздел с кешбеком пропал

Есть пять кнопок (кроме курсов валют) "Оформити послугу", "Мої продукти", "СМС сповіщення", "Поповнення мобільного" и "Додаток ПУМБ онлайн".
На некоторых девайсах "Мои предложения" и настройки просто съезжают вниз за переделы экрана, надо протянуть вверх все разделы меню до упора
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:00

  Flamingo написав:
  anis написав:да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.
Итого, категорийный кешбек всегда выплачивается в следующем календарном месяце, а "ясно-коммунальный" - в течение 5 дней (нормативно) текущего месяца.
В моем случае, после сегодняшнего зачисления 175 грн по 6й категории и 10% ясно-коммунальных за декабрь (получил пластик в последних числах месяца) мне теперь надо отложить оплату коммуналки в январе до последней недели месяца, иначе обрежут выплату кишмиша до 500 грн на один пятак, хрюправильно? :oops:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:13

  pharus написав:
  Flamingo написав:
  anis написав:да. так как есть успешный случай зачисления 5+10
Подозреваю что наверное есть таки не успешный случай зачисления "5+10", а случай успешного зачисления "10% от ясно" + получения смс о начислении "5% по пятой категории". Потому как второй кэшбек на сегодня таки ну никак еще не могли выплатить ни коим образом.
Итого, категорийный кешбек всегда выплачивается в следующем календарном месяце, а "ясно-коммунальный" - в течение 5 дней (нормативно) текущего месяца.
В моем случае, после сегодняшнего зачисления 175 грн по 6й категории и 10% ясно-коммунальных за декабрь (получил пластик в последних числах месяца) мне теперь надо отложить оплату коммуналки в январе до последней недели месяца, иначе обрежут выплату кишмиша до 500 грн на один пятак, хрюправильно? :oops:

Неправильно. Кешбэк по категориям не пересекается с кешбэком Ясно, то есть максимум в месяц 500 + 300.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25

  ingtrans написав:
  cohan написав:ну шо, первый пятнарик есть (!)
отплата от 2го добавлена 5% 2го, и сегодня пришло 10%

из грустного - с выходных примерно 5% по таким перестало приходить, только рассрочка (
но по ПУМБовским 5% заходит

Не понял, по чем приходит 5%, а по чем не приходит 5%.

Тоже не понял. По "ясным" не докидывают кишмиш по 5й категории, что ли? Может пошел уже перебор кишмиша и месячный лимит исчерпан? Горячка что вещает?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:28

  ingtrans написав:
  pharus написав:Итого, категорийный кешбек всегда выплачивается в следующем календарном месяце, а "ясно-коммунальный" - в течение 5 дней (нормативно) текущего месяца.
В моем случае, после сегодняшнего зачисления 175 грн по 6й категории и 10% ясно-коммунальных за декабрь (получил пластик в последних числах месяца) мне теперь надо отложить оплату коммуналки в январе до последней недели месяца, иначе обрежут выплату кишмиша до 500 грн на один пятак, хрюправильно? :oops:

Неправильно. Кешбэк по категориям не пересекается с кешбэком Ясно, то есть максимум в месяц 500 + 300.

Проверено на практике? Кто-нибудь реально получил >500 за месяц по "ясной"?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:33

Re: ПУМБ

А подскажите что это за категории и где их выбирать?
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:37

Re: ПУМБ

  ROLF написав:А подскажите что это за категории и где их выбирать?

на финансовий телефон поставить вайбер
с сайта взять ссилку на вайбер-бот
пользоваться
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:40

  Goodman написав:
  ROLF написав:А подскажите что это за категории и где их выбирать?

на финансовий телефон поставить вайбер
с сайта взять ссилку на вайбер-бот
пользоваться

Спасибо)
ROLF
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