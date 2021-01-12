в чат-боте ПУМБ в Вайбере, если таковой имеется на финансовом номере клиента.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:41
в чат-боте ПУМБ в Вайбере, если таковой имеется на финансовом номере клиента.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:43
Re: ПУМБ
да - есть и такое , бистро все находится
особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:46
Повторю ? Вроде Вкладчик 123 дал ссыль. Вроде без комиса - альтернатива привата
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