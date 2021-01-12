RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2846284728482849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:41

  ROLF написав:А подскажите что это за категории и где их выбирать?
в чат-боте ПУМБ в Вайбере, если таковой имеется на финансовом номере клиента.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:43

Re: ПУМБ

  pharus написав:В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту

да - есть и такое , бистро все находится
особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 23.11.14
Подякував: 680 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:46

  valya написав:Сюдой https://uplata.ua/oplata-uslug уже кто проверил получение кб, дают, мсс правильный?

Повторю ? Вроде Вкладчик 123 дал ссыль. Вроде без комиса - альтернатива привата
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 31.10.12
Подякував: 367 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2846284728482849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, noxfox70, ramaz, vitaliy1111, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18470)
12.01.2021 20:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.