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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:41
ROLF написав:
А подскажите что это за категории и где их выбирать?
в чат-боте ПУМБ в Вайбере, если таковой имеется на финансовом номере клиента.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:43
pharus написав:
В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту
да - есть и такое , бистро все находится
особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:46
Повторю ? Вроде Вкладчик 123 дал ссыль. Вроде без комиса - альтернатива привата
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valya
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:02
pharus "Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.
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smarisha
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:11
smarisha написав:pharus
"Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.
Это не та проверка. Вроде писали уже не раз о 500+300, но я последние 2 раза категорию 6 вибирал, поэтому проверить не могу. Но вообще программы разные, не должны пересекаться.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:29
ingtrans написав: smarisha написав:pharus
"Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.
Это не та проверка. Вроде писали уже не раз о 500+300, но я последние 2 раза категорию 6 вибирал, поэтому проверить не могу. Но вообще программы разные, не должны пересекаться.
Я могу - в прошлом месяце оформлена карта - в прошлом же и получено вначале 300 от Ясно по декабрьской оплате комуналя, а сегодня 500 по всем декабрьским тратам.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:33
Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
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smarisha
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Додано: Вів 12 січ, 2021 21:39
smarisha написав:Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
Это что с картой все могут, а я умудрился 500 снять уже не имея карты и счета, вот только теперь ещё квест забрать их у этого недобанка!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 12 січ, 2021 22:12
anis написав:
smarisha написав:Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
Это что с картой все могут, а я умудрился 500 снять уже не имея карты и счета, вот только теперь ещё квест забрать их у этого недобанка!
Ну не всё так плохо, если у вас ещё три учётки есть в ПУМБе и по ним я так понял всё ок
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 12 січ, 2021 22:15
velvet написав: anis написав:
smarisha написав:Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
Это что с картой все могут, а я умудрился 500 снять уже не имея карты и счета, вот только теперь ещё квест забрать их у этого недобанка!
Ну не всё так плохо, если у вас ещё три учётки есть в ПУМБе и по ним я так понял всё ок
Да но ясная пока 1 активная(
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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