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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2846284728482849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:41

  ROLF написав:А подскажите что это за категории и где их выбирать?
в чат-боте ПУМБ в Вайбере, если таковой имеется на финансовом номере клиента.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:43

Re: ПУМБ

  pharus написав:В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту

да - есть и такое , бистро все находится
особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:46

  valya написав:Сюдой https://uplata.ua/oplata-uslug уже кто проверил получение кб, дают, мсс правильный?

Повторю ? Вроде Вкладчик 123 дал ссыль. Вроде без комиса - альтернатива привата
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:02

pharus "Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:11

  smarisha написав:pharus "Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.

Это не та проверка. Вроде писали уже не раз о 500+300, но я последние 2 раза категорию 6 вибирал, поэтому проверить не могу. Но вообще программы разные, не должны пересекаться.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:29

  ingtrans написав:
  smarisha написав:pharus "Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.

Это не та проверка. Вроде писали уже не раз о 500+300, но я последние 2 раза категорию 6 вибирал, поэтому проверить не могу. Но вообще программы разные, не должны пересекаться.

Я могу - в прошлом месяце оформлена карта - в прошлом же и получено вначале 300 от Ясно по декабрьской оплате комуналя, а сегодня 500 по всем декабрьским тратам.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:33

Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:39

Re: ПУМБ

smarisha написав:Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
Это что с картой все могут, а я умудрился 500 снять уже не имея карты и счета, вот только теперь ещё квест забрать их у этого недобанка!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:12

  anis написав:
smarisha написав:Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
Это что с картой все могут, а я умудрился 500 снять уже не имея карты и счета, вот только теперь ещё квест забрать их у этого недобанка!

Ну не всё так плохо, если у вас ещё три учётки есть в ПУМБе и по ним я так понял всё ок
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:15

Re: ПУМБ

velvet написав:
  anis написав:
smarisha написав:Flamingo нууу, вы -крутой свинорыл)
Это что с картой все могут, а я умудрился 500 снять уже не имея карты и счета, вот только теперь ещё квест забрать их у этого недобанка!

Ну не всё так плохо, если у вас ещё три учётки есть в ПУМБе и по ним я так понял всё ок
Да но ясная пока 1 активная(
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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