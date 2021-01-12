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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2847284828492850 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 815 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 217 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 815 Додано: Вів 12 січ, 2021 22:30 anis

Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3408 З нами з: 06.03.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 22:48 Re: ПУМБ velvet написав: anis

Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно. О чем я и писал уже ранее, это не их продукт, а партнерка на которую они накатали акцию и прописали в ней что попадает вся коммуналка, а методички на горячке одни, в отделениях другие, а тех. Отдел вообще по своему все реализовал, и когда пошла волна активных пользователей, они и сами не поняли что сделали скорей всего. И уже начинают задним числом все исправлять в ручном режиме. От сюда и все проблемы. Но это не снимает никакой ответственности этого недобанка. О чем я и писал уже ранее, это не их продукт, а партнерка на которую они накатали акцию и прописали в ней что попадает вся коммуналка, а методички на горячке одни, в отделениях другие, а тех. Отдел вообще по своему все реализовал, и когда пошла волна активных пользователей, они и сами не поняли что сделали скорей всего. И уже начинают задним числом все исправлять в ручном режиме. От сюда и все проблемы. Но это не снимает никакой ответственности этого недобанка. Оформи карту по ссылке и получи:

+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV

+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX

+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ

+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP anis

Повідомлень: 2632 З нами з: 22.11.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 23:00 Re: ПУМБ да норм банчик

"щедрость процентов компенсируется необязательностью их выплат" (с)

мне вот выплатил по малоожидаемому пдатежу, а по 100% коммунальному пока нЭту,

при этом рассрочки пришли по обоим



устал теории строить cohan Повідомлень: 719 З нами з: 27.09.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2847284828492850 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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