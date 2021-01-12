Додано: Вів 12 січ, 2021 22:48

velvet написав: anis

Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно.

О чем я и писал уже ранее, это не их продукт, а партнерка на которую они накатали акцию и прописали в ней что попадает вся коммуналка, а методички на горячке одни, в отделениях другие, а тех. Отдел вообще по своему все реализовал, и когда пошла волна активных пользователей, они и сами не поняли что сделали скорей всего. И уже начинают задним числом все исправлять в ручном режиме. От сюда и все проблемы. Но это не снимает никакой ответственности этого недобанка.