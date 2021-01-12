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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2847284828492850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:30

anis
Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:48

Re: ПУМБ

velvet написав:anis
Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно.
О чем я и писал уже ранее, это не их продукт, а партнерка на которую они накатали акцию и прописали в ней что попадает вся коммуналка, а методички на горячке одни, в отделениях другие, а тех. Отдел вообще по своему все реализовал, и когда пошла волна активных пользователей, они и сами не поняли что сделали скорей всего. И уже начинают задним числом все исправлять в ручном режиме. От сюда и все проблемы. Но это не снимает никакой ответственности этого недобанка.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:00

Re: ПУМБ

да норм банчик
"щедрость процентов компенсируется необязательностью их выплат" (с)
мне вот выплатил по малоожидаемому пдатежу, а по 100% коммунальному пока нЭту,
при этом рассрочки пришли по обоим

устал теории строить
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:15

Re: ПУМБ

  cohan написав:при этом рассрочки пришли по обоим

Не отлаженная система у них.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:35

  Goodman написав:
  pharus написав:В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту

да - есть и такое , бистро все находится
особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.


Кто бы нам в селе метро прорыл. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:41

  Ratatui написав:
  Goodman написав:
  pharus написав:В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту

да - есть и такое , бистро все находится
особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.


Кто бы нам в селе метро прорыл. :D

Та достаточно любую двуколку назвать метрою, приклеить к ней ПОС и присвоить ему МСС4112 :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:16

Re: ПУМБ

Тореадори з Васюківки, версія 2 ;)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:37

Re: ПУМБ

Свинорылу на заметку:
- по 6й катагории выплат КБ при стандартном возврате нет, при "удлиненном" возврате есть :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:49

Re: ПУМБ

ukrprom2014, что следует понимать под "стандартный" и "удлиненный" возврат?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:52

  MASolomko написав:ukrprom2014, что следует понимать под "стандартный" и "удлиненный" возврат?

Думаю переходящий в другой месяц - удлиненный, а вернувшийся в том же месяце что и трата - стандартный
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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