anis Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно.
velvet написав:anis Ну у меня так карта выпала - вообще ни одной. Переоткрывать пока не стал, т.к. последние кейсы у коллег неудачные в этом вопросе. Да и чёт мне кажется ПУМБ её перестанет выпускать, а может и прибьёт в итоге, т.к. начал кешбэк на коммуналку давать в категориях кешбэка. Вообще они с этой Всеможу от Ясно протупили давая 10% за любую коммуналку. Судя по названию её задумывали как партнёрку от Ясно и логичнее было давать эти 10% именно за оплату по счетам Ясно.
О чем я и писал уже ранее, это не их продукт, а партнерка на которую они накатали акцию и прописали в ней что попадает вся коммуналка, а методички на горячке одни, в отделениях другие, а тех. Отдел вообще по своему все реализовал, и когда пошла волна активных пользователей, они и сами не поняли что сделали скорей всего. И уже начинают задним числом все исправлять в ручном режиме. От сюда и все проблемы. Но это не снимает никакой ответственности этого недобанка.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
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+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
pharus написав:В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту
да - есть и такое , бистро все находится особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.
pharus написав:В особо запущенных случаях на старых девайсах этот чат-бот почему-то не подключается автоматически и не находится в поиске, тогда его можно подключить через приглашение с другого аккаунта, уже подключенного к чат-боту
да - есть и такое , бистро все находится особенно актуально для метро - бистро нашел, активировал и уже сегодня-завтра поехал за -50% стоимости.
Кто бы нам в селе метро прорыл.
Та достаточно любую двуколку назвать метрою, приклеить к ней ПОС и присвоить ему МСС4112