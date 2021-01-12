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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2848284928502851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:11

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:ukrprom2014, что следует понимать под "стандартный" и "удлиненный" возврат?

Думаю переходящий в другой месяц - удлиненный, а вернувшийся в том же месяце что и трата - стандартный

хз,там мышление и изложение оного трохи нестандартное :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:20

  MASolomko написав: "стандартный"

14 дней
"удлиненный"

Местами встречается, в частности в французские строймаги.
Кому еще не понятно - в личечку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:44

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  smarisha написав:pharus "Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.

Это не та проверка. Вроде писали уже не раз о 500+300, но я последние 2 раза категорию 6 вибирал, поэтому проверить не могу. Но вообще программы разные, не должны пересекаться.

Я могу - в прошлом месяце оформлена карта - в прошлом же и получено вначале 300 от Ясно по декабрьской оплате комуналя, а сегодня 500 по всем декабрьским тратам.
Спасибо, маэстро! Попробуем повторить :D
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:27

Re: ПУМБ

Для 5й категории кешбека оплаты за коммуналку и пополнение мобильного должны происходить только в приложении Пумб онлайн? Только в таком случае будет 5% кешбек?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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