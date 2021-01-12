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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:20
MASolomko написав:
"стандартный"
14 дней
"удлиненный"
Местами встречается, в частности в французские строймаги.
Кому еще не понятно - в личечку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:44
Flamingo написав: ingtrans написав: smarisha написав:pharus
"Сума винагороди складає до 10%, але не більше 300 грн. Акція поширюється на оплати кредиткою «всеМОЖУ» у точках оплати комунальних послуг та в мережі Інтернет (MCC 4900)."Проверено на практике-оплат по коммуналке было около 5 000, кэшбэк пришел ровно 300.
Это не та проверка. Вроде писали уже не раз о 500+300, но я последние 2 раза категорию 6 вибирал, поэтому проверить не могу. Но вообще программы разные, не должны пересекаться.
Я могу - в прошлом месяце оформлена карта - в прошлом же и получено вначале 300 от Ясно по декабрьской оплате комуналя, а сегодня 500 по всем декабрьским тратам.
Спасибо, маэстро! Попробуем повторить
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:27
Для 5й категории кешбека оплаты за коммуналку и пополнение мобильного должны происходить только в приложении Пумб онлайн? Только в таком случае будет 5% кешбек?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:55
_PORT_UA написав:
Для 5й категории кешбека оплаты за коммуналку и пополнение мобильного должны происходить только в приложении Пумб онлайн? Только в таком случае будет 5% кешбек?
Насколько я понял - да. А если для коммуналки выбрать оплату правильной кредиткой, то ещё есть шанс что 10% позже нальют.
Во всяком случае, я тестил оплату только с мобильного - пришло 5% за коммуналь, мобильный и даже за интернет.
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