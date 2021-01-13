Додано: Сер 13 січ, 2021 14:27

Для 5й категории кешбека оплаты за коммуналку и пополнение мобильного должны происходить только в приложении Пумб онлайн? Только в таком случае будет 5% кешбек?

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