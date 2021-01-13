хз,там мышление и изложение оного трохи нестандартное
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:11
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:20
14 дней
Местами встречается, в частности в французские строймаги.
Кому еще не понятно - в личечку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:44
Спасибо, маэстро! Попробуем повторить
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:27
Re: ПУМБ
Для 5й категории кешбека оплаты за коммуналку и пополнение мобильного должны происходить только в приложении Пумб онлайн? Только в таком случае будет 5% кешбек?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:55
Насколько я понял - да. А если для коммуналки выбрать оплату правильной кредиткой, то ещё есть шанс что 10% позже нальют.
Во всяком случае, я тестил оплату только с мобильного - пришло 5% за коммуналь, мобильный и даже за интернет.
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:01
Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг?
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:08
Так сегодня только 14 число. Квитанции только принесли! Думаю нет тут таких неадекватов, кто уже и заплатить по ним успел. Можно было конечно заранее. Только смысл? Чтобы КБ пришел на сегодняшнюю дату, это надо было платить до 9 числа. Самые праздники, кому оно надо было...
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:15
Re: ПУМБ
Вы, наверное, не платили за людей в возрасте, которым нужно, чтобы было оплачено желательно 1-го числа и чтобы обязательно квитанция была.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:21
11 января дали кешбек за коммуналку от 30 декабря
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:22
1 числа уже заплачено? Так квитанции только с 10 числа начинают разносить! Откуда берут суммы к оплате эти "люди в возрасте"? Капец... Заплатите тогда за них на год вперед, чтобы они спали спокойно.
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