Додано: Сер 13 січ, 2021 18:41

yuri_m написав: Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути?

Моему отцу только электроэнергию и нужно платить. А приносят ему его единственную платежку обычно после 20 числа, что его совершенно не устраивает. Он всегда платил числа около 3-го, в зависимости от того, как выходные лягут. В связи с COVID я взял на себя оплату, но он всё так же просит платить меня в первых числах. Первое время еще и переживал, как же он без квитанции, потом же не докажешь, что оплатил