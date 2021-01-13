Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели... С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:27
Re: ПУМБ
Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели... С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:34
К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:41
Re: ПУМБ
Моему отцу только электроэнергию и нужно платить. А приносят ему его единственную платежку обычно после 20 числа, что его совершенно не устраивает. Он всегда платил числа около 3-го, в зависимости от того, как выходные лягут. В связи с COVID я взял на себя оплату, но он всё так же просит платить меня в первых числах. Первое время еще и переживал, как же он без квитанции, потом же не докажешь, что оплатил
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:55
Re: ПУМБ
в чем сложность заплатить за условный газ за декабрь если известны показания счетчика на 1е января и предыдущие?
нужно умножить разницу в показаниях на тариф, всего навсего
КБ за открытие карты
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:56
Re: ПУМБ
Напомните, по 6-й категории 20х25=175 было написано, что засчитываются платежи, в т.ч. через ПУМБ-онлайн? Или у меня уже маразм.
Сегодня пополнили Киевстар через ПУМБ-онлайн (на ПК)- платеж не зачтен в кешбек. При пополнении с сайта оператора- зачелся.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:59
Re: ПУМБ
ПУМБ-онлайн не равен веб версии
либо с мобильного либо по mcc
в веб версии выходит что оплата идет со счета
КБ за открытие карты
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:03
Re: ПУМБ
Так можно же прочитать, что было написано -
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:11
Re: ПУМБ
вообще нет сложностей , уже в каждом задрипанске Приват влез со своей единой квитанцией и наладил учет - всех абонентов разнесли по лиц счетах.
Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
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