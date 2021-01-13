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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2850285128522853>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:27

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:1 числа уже заплачено? Так квитанции только с 10 числа начинают разносить! Откуда берут суммы к оплате эти "люди в возрасте"?

Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели... :) С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:34

  ingtrans написав:Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели... :) С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.

К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:41

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути?

Моему отцу только электроэнергию и нужно платить. А приносят ему его единственную платежку обычно после 20 числа, что его совершенно не устраивает. Он всегда платил числа около 3-го, в зависимости от того, как выходные лягут. В связи с COVID я взял на себя оплату, но он всё так же просит платить меня в первых числах. Первое время еще и переживал, как же он без квитанции, потом же не докажешь, что оплатил :)
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:55

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Откуда берут суммы к оплате эти "люди в возрасте"?

в чем сложность заплатить за условный газ за декабрь если известны показания счетчика на 1е января и предыдущие?
нужно умножить разницу в показаниях на тариф, всего навсего
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wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:56

Re: ПУМБ

Напомните, по 6-й категории 20х25=175 было написано, что засчитываются платежи, в т.ч. через ПУМБ-онлайн? Или у меня уже маразм.
Сегодня пополнили Киевстар через ПУМБ-онлайн (на ПК)- платеж не зачтен в кешбек. При пополнении с сайта оператора- зачелся.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:59

Re: ПУМБ

ПУМБ-онлайн не равен веб версии
либо с мобильного либо по mcc
в веб версии выходит что оплата идет со счета
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  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:03

Re: ПУМБ

  oksana--61 написав:Напомните, по 6-й категории 20х25=175 было написано, что засчитываются платежи, в т.ч. через ПУМБ-онлайн? Или у меня уже маразм.

Так можно же прочитать, что было написано - здесь, например.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:11

Re: ПУМБ

  wtf написав:в чем сложность заплатить за условный газ за декабрь если известны показания счетчика на 1е января и предыдущие?

вообще нет сложностей , уже в каждом задрипанске Приват влез со своей единой квитанцией и наладил учет - всех абонентов разнесли по лиц счетах.
Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:51

  ingtrans написав:
  oksana--61 написав:Напомните, по 6-й категории 20х25=175 было написано, что засчитываются платежи, в т.ч. через ПУМБ-онлайн? Или у меня уже маразм.

Так можно же прочитать, что было написано - здесь, например.

Все-таки, частичный маразм. :cry:
Плюсанула.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:36

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.
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