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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2850285128522853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:00

  MASolomko написав:
  Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.

Согласен. Единственный раз оплату вперед за месяц за горячую воду потом переносил за оплату ЦО в течении полугода, письменными обращениями и это в одной канторе. Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:01

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.

Согласен. Единственный раз оплату вперед за месяц за горячую воду потом переносил за оплату ЦО в течении полугода, письменными обращениями и это в одной канторе. Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?

Даже если определенность есть, деньгам можно найти более лучшее применение.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:04

Ferlakur
Абсолютно верно.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:09

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
Ето все зависит от местних тараканов. У нас тоже когда разделяли Енерго - на свет и провода. На проводах остались сумми : кто- то бегал заяви писал, кто звонил - а кто просто сидел .В итоге "провода" все самостоятельно перекинули на "свет" , сами заяви писали от имени клиентов , сами и зачисляли. А вот ФОПов тогда тормознули капитально - ФОПи проплачивали дважди, хотя потом тоже перекинули. Но по ФОПам там суми порядка десятков тисяч (камнеобработка).
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:13

Re: ПУМБ

Oktawa написав:Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг?
Выплатили!
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:15

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Платилось за газ через мобильное приложение. ПУМБ отработал , нормально - но деньги не дошли. Изначально ПУМБ не показивает, куда , на какой счет он платит - все сипется на транзитний ПУМБА , потом уже по организациям.
Как оказалось ПУМБ закинул на старий счет "газа" 2603, которий сейчас не используется, т к "газ" перешел на 2600. Новий счет 2600 уже месяцев 5 как принимающий, но ПУМБ у себя не поменял. Чё делать?


Мой вопрос решился положительно. Ведь карантин - никуда не нужно идти.
Нашел на ФБ человека из газконтори, пояснил ситуацию.
Дал исходние данние - ВСЕ ЗАЧИСЛИЛИ и даже тем числом, когда поступило на газконтору. Платилось ПУМБОЙ 02-01-2021 , зашло на лицевой 04-01-2021 года.
Все. Коммуникации творят чудеса. Стучитесь - почти все решаемо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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