Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.
Согласен. Единственный раз оплату вперед за месяц за горячую воду потом переносил за оплату ЦО в течении полугода, письменными обращениями и это в одной канторе. Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
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Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.
Согласен. Единственный раз оплату вперед за месяц за горячую воду потом переносил за оплату ЦО в течении полугода, письменными обращениями и это в одной канторе. Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
Даже если определенность есть, деньгам можно найти более лучшее применение.
ruvex написав:Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
Ето все зависит от местних тараканов. У нас тоже когда разделяли Енерго - на свет и провода. На проводах остались сумми : кто- то бегал заяви писал, кто звонил - а кто просто сидел .В итоге "провода" все самостоятельно перекинули на "свет" , сами заяви писали от имени клиентов , сами и зачисляли. А вот ФОПов тогда тормознули капитально - ФОПи проплачивали дважди, хотя потом тоже перекинули. Но по ФОПам там суми порядка десятков тисяч (камнеобработка).
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Goodman написав:Платилось за газ через мобильное приложение. ПУМБ отработал , нормально - но деньги не дошли. Изначально ПУМБ не показивает, куда , на какой счет он платит - все сипется на транзитний ПУМБА , потом уже по организациям. Как оказалось ПУМБ закинул на старий счет "газа" 2603, которий сейчас не используется, т к "газ" перешел на 2600. Новий счет 2600 уже месяцев 5 как принимающий, но ПУМБ у себя не поменял. Чё делать?
Мой вопрос решился положительно. Ведь карантин - никуда не нужно идти. Нашел на ФБ человека из газконтори, пояснил ситуацию. Дал исходние данние - ВСЕ ЗАЧИСЛИЛИ и даже тем числом, когда поступило на газконтору. Платилось ПУМБОЙ 02-01-2021 , зашло на лицевой 04-01-2021 года. Все. Коммуникации творят чудеса. Стучитесь - почти все решаемо.
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