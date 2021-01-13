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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2850285128522853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:00

  MASolomko написав:
  Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.

Согласен. Единственный раз оплату вперед за месяц за горячую воду потом переносил за оплату ЦО в течении полугода, письменными обращениями и это в одной канторе. Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:01

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  Goodman написав:Можно на год вперед платить - деньги ложаться на счет в орган и понемногу списиваются.
Донецкоблгаз с октября 20 года не посиавляет газ населению. По возврату переплаты там такая катовасия... На год вперёд можно платить небольшие платежи, остальные или на месяц вперёд, или платить по факту в квитанции.

Согласен. Единственный раз оплату вперед за месяц за горячую воду потом переносил за оплату ЦО в течении полугода, письменными обращениями и это в одной канторе. Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?

Даже если определенность есть, деньгам можно найти более лучшее применение.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:04

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 13 січ, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:09

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Когда нет определенности на завтра, с каким подходом можно планировать оплату на год вперед?
Ето все зависит от местних тараканов. У нас тоже когда разделяли Енерго - на свет и провода. На проводах остались сумми : кто- то бегал заяви писал, кто звонил - а кто просто сидел .В итоге "провода" все самостоятельно перекинули на "свет" , сами заяви писали от имени клиентов , сами и зачисляли. А вот ФОПов тогда тормознули капитально - ФОПи проплачивали дважди, хотя потом тоже перекинули. Но по ФОПам там суми порядка десятков тисяч (камнеобработка).
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:13

Re: ПУМБ

Oktawa написав:Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг?
Выплатили!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:15

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Платилось за газ через мобильное приложение. ПУМБ отработал , нормально - но деньги не дошли. Изначально ПУМБ не показивает, куда , на какой счет он платит - все сипется на транзитний ПУМБА , потом уже по организациям.
Как оказалось ПУМБ закинул на старий счет "газа" 2603, которий сейчас не используется, т к "газ" перешел на 2600. Новий счет 2600 уже месяцев 5 как принимающий, но ПУМБ у себя не поменял. Чё делать?


Мой вопрос решился положительно. Ведь карантин - никуда не нужно идти.
Нашел на ФБ человека из газконтори, пояснил ситуацию.
Дал исходние данние - ВСЕ ЗАЧИСЛИЛИ и даже тем числом, когда поступило на газконтору. Платилось ПУМБОЙ 02-01-2021 , зашло на лицевой 04-01-2021 года.
Все. Коммуникации творят чудеса. Стучитесь - почти все решаемо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:56

Лумумба на 4-м месте по прибыли.
за 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн ...
Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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