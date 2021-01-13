yuri_m написав: ingtrans написав:
Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели...
С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.
К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить.
Улыбнуло. Плачу за 5 квартир. Бумажными источниками не пользуюсь никогда. Инфу беру из многих источников - сайтов поставщиков услуг, и-нет банкингов разных банков, иногда из сайтов типа Порти, изи и т.п. Первая цифра к оплате (ОСББ) появилась в этом месяце у меня 2 января. 90% же уже было к обеду 6го числа. Из-за праздников притормозило только электропостачання - выставили данные в прошлый понедельник. Т.е. в обычные месяцы 7 числа у меня есть уже абсолютно вся инфа сколько точно платить и ни одной бумажки.
Теперь зачем платить не сразу все, а лучше частями и постепенно. Для контроля я не приемлю оплату гамузом - всегда плачу каждую цифру отдельно - именно для личного контроля (кто работал в банках знает что есть процедуры даже запрещающие работать одновременно больше чем с одним документом). По 5 квартирам - платежей достаточно много. Некоторые сайты по приему платежей устанавливают лимиты на платежи - например с одной и той же карты не более 10 шт. в сутки (такое есть у пейхаба да и в пумб-онлайн я с таким тоже столкнулся). Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки. Чтобы не заходить за флажки - плачу до 10 платежей в день. По мере поступления счетов. Как правило к 10му числу - все оплачено... и я собираю деньги с владельцев квартир, по которым прошла оплата. А в это время бумажные квитанции только начинают разносить
. Мне так удобно.