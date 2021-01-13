|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:40
ukrprom2014 написав:
У "опытных" никаких страховок нет
откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.
скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4160
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45
yuri_m написав: ingtrans написав:
Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели...
С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.
К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить.
Улыбнуло. Плачу за 5 квартир. Бумажными источниками не пользуюсь никогда. Инфу беру из многих источников - сайтов поставщиков услуг, и-нет банкингов разных банков, иногда из сайтов типа Порти, изи и т.п. Первая цифра к оплате (ОСББ) появилась в этом месяце у меня 2 января. 90% же уже было к обеду 6го числа. Из-за праздников притормозило только электропостачання - выставили данные в прошлый понедельник. Т.е. в обычные месяцы 7 числа у меня есть уже абсолютно вся инфа сколько точно платить и ни одной бумажки.
Теперь зачем платить не сразу все, а лучше частями и постепенно. Для контроля я не приемлю оплату гамузом - всегда плачу каждую цифру отдельно - именно для личного контроля (кто работал в банках знает что есть процедуры даже запрещающие работать одновременно больше чем с одним документом). По 5 квартирам - платежей достаточно много. Некоторые сайты по приему платежей устанавливают лимиты на платежи - например с одной и той же карты не более 10 шт. в сутки (такое есть у пейхаба да и в пумб-онлайн я с таким тоже столкнулся). Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки. Чтобы не заходить за флажки - плачу до 10 платежей в день. По мере поступления счетов. Как правило к 10му числу - все оплачено... и я собираю деньги с владельцев квартир, по которым прошла оплата. А в это время бумажные квитанции только начинают разносить
. Мне так удобно.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5546
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 01:26
Flamingo плюсанул Вам за трудолюбие!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4160
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 01:29
Вкладчик1234 написав: Oktawa написав:
Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг?
11 января дали кешбек за коммуналку от 30 декабря
А мне за 14 декабря...
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 08:46
Goodman написав: ukrprom2014 написав:
У "опытных" никаких страховок нет
откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.
скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%.
У меня старая 3х летняя всеможу из тех времен когда страховка подключалась.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:01
Lazy написав:
В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.
Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|