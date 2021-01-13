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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2851285228532854 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 815 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 217 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 815 Додано: Чет 14 січ, 2021 00:40 Re: ПУМБ ukrprom2014 написав: У "опытных" никаких страховок нет У "опытных" никаких страховок нет

откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.

скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%. откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%. ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4

+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi Goodman

Повідомлень: 4160 З нами з: 23.11.14 Подякував: 682 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45 yuri_m написав: ingtrans написав: Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели... С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству. Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели...С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.

К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить. К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить.

Улыбнуло. Плачу за 5 квартир. Бумажными источниками не пользуюсь никогда. Инфу беру из многих источников - сайтов поставщиков услуг, и-нет банкингов разных банков, иногда из сайтов типа Порти, изи и т.п. Первая цифра к оплате (ОСББ) появилась в этом месяце у меня 2 января. 90% же уже было к обеду 6го числа. Из-за праздников притормозило только электропостачання - выставили данные в прошлый понедельник. Т.е. в обычные месяцы 7 числа у меня есть уже абсолютно вся инфа сколько точно платить и ни одной бумажки.

Теперь зачем платить не сразу все, а лучше частями и постепенно. Для контроля я не приемлю оплату гамузом - всегда плачу каждую цифру отдельно - именно для личного контроля (кто работал в банках знает что есть процедуры даже запрещающие работать одновременно больше чем с одним документом). По 5 квартирам - платежей достаточно много. Некоторые сайты по приему платежей устанавливают лимиты на платежи - например с одной и той же карты не более 10 шт. в сутки (такое есть у пейхаба да и в пумб-онлайн я с таким тоже столкнулся). Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки. Чтобы не заходить за флажки - плачу до 10 платежей в день. По мере поступления счетов. Как правило к 10му числу - все оплачено... и я собираю деньги с владельцев квартир, по которым прошла оплата. А в это время бумажные квитанции только начинают разносить . Мне так удобно. Улыбнуло. Плачу за 5 квартир. Бумажными источниками не пользуюсь никогда. Инфу беру из многих источников - сайтов поставщиков услуг, и-нет банкингов разных банков, иногда из сайтов типа Порти, изи и т.п. Первая цифра к оплате (ОСББ) появилась в этом месяце у меня 2 января. 90% же уже было к обеду 6го числа. Из-за праздников притормозило только электропостачання - выставили данные в прошлый понедельник. Т.е. в обычные месяцы 7 числа у меня есть уже абсолютно вся инфа сколько точно платить и ни одной бумажки.Теперь зачем платить не сразу все, а лучше частями и постепенно. Для контроля я не приемлю оплату гамузом - всегда плачу каждую цифру отдельно - именно для личного контроля (кто работал в банках знает что есть процедуры даже запрещающие работать одновременно больше чем с одним документом). По 5 квартирам - платежей достаточно много. Некоторые сайты по приему платежей устанавливают лимиты на платежи - например с одной и той же карты не более 10 шт. в сутки (такое есть у пейхаба да и в пумб-онлайн я с таким тоже столкнулся). Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки. Чтобы не заходить за флажки - плачу до 10 платежей в день. По мере поступления счетов. Как правило к 10му числу - все оплачено... и я собираю деньги с владельцев квартир, по которым прошла оплата. А в это время бумажные квитанции только начинают разносить. Мне так удобно. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5546 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 01:26 Flamingo плюсанул Вам за трудолюбие! ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4

+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi Goodman

Повідомлень: 4160 З нами з: 23.11.14 Подякував: 682 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 01:29 Вкладчик1234 написав: Oktawa написав: Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг? Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг?

11 января дали кешбек за коммуналку от 30 декабря 11 января дали кешбек за коммуналку от 30 декабря

А мне за 14 декабря... А мне за 14 декабря... Maksi2 Повідомлень: 818 З нами з: 18.06.19 Подякував: 360 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 08:46 Goodman написав: ukrprom2014 написав: У "опытных" никаких страховок нет У "опытных" никаких страховок нет

откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.

скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%. откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%. У меня старая 3х летняя всеможу из тех времен когда страховка подключалась. У меня старая 3х летняя всеможу из тех времен когда страховка подключалась. antey718 Повідомлень: 560 З нами з: 03.08.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 09:01 Lazy написав: В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то. В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.

Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные ROLF

Повідомлень: 779 З нами з: 27.03.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2851285228532854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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