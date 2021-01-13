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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2852285328542855>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:40

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:У "опытных" никаких страховок нет

откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.
скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:45

  yuri_m написав:
  ingtrans написав:Да, с людьми в возрасте Вы дела не имели... :) С абонкнижки берут, которая бумажная. Сами вписывают показания счетчика, сами сумму считают и обычно сами и платили. Это конкретно по электричеству.

К счастью имею. Родители живы-здоровы, слава богу. Но они не бегут 1 числа с трясущимися руками платить за коммуналку. А прилежно ждут квитанции, всё проверяют по начислениям, и только потом просят меня заплатить через интернет. Смысл гнать галопом платить только за э/э, если все остальные начисления еще в пути? Вот придут все, спокойно посмотрел и проверил, а тогда уже и можно платить.

Улыбнуло. Плачу за 5 квартир. Бумажными источниками не пользуюсь никогда. Инфу беру из многих источников - сайтов поставщиков услуг, и-нет банкингов разных банков, иногда из сайтов типа Порти, изи и т.п. Первая цифра к оплате (ОСББ) появилась в этом месяце у меня 2 января. 90% же уже было к обеду 6го числа. Из-за праздников притормозило только электропостачання - выставили данные в прошлый понедельник. Т.е. в обычные месяцы 7 числа у меня есть уже абсолютно вся инфа сколько точно платить и ни одной бумажки.
Теперь зачем платить не сразу все, а лучше частями и постепенно. Для контроля я не приемлю оплату гамузом - всегда плачу каждую цифру отдельно - именно для личного контроля (кто работал в банках знает что есть процедуры даже запрещающие работать одновременно больше чем с одним документом). По 5 квартирам - платежей достаточно много. Некоторые сайты по приему платежей устанавливают лимиты на платежи - например с одной и той же карты не более 10 шт. в сутки (такое есть у пейхаба да и в пумб-онлайн я с таким тоже столкнулся). Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки. Чтобы не заходить за флажки - плачу до 10 платежей в день. По мере поступления счетов. Как правило к 10му числу - все оплачено... и я собираю деньги с владельцев квартир, по которым прошла оплата. А в это время бумажные квитанции только начинают разносить ;). Мне так удобно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:26

Flamingo плюсанул Вам за трудолюбие!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:29

  Вкладчик1234 написав:
  Oktawa написав:Кому-то уже выплатили 10% кешбек от Ясно по январским оплатам комуслуг?

11 января дали кешбек за коммуналку от 30 декабря

А мне за 14 декабря...
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:46

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:У "опытных" никаких страховок нет

откуда взяться , если при откритии она и не подключалась.
скорее всего человеческий фактор и место открития. Заказал через сайт и открил в точке хоз.магазина битовой техники - как по маслу. Був "неопитен" - ненакрутил сибе кредитного лимита. Жалею на 10%.
У меня старая 3х летняя всеможу из тех времен когда страховка подключалась.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:01

  Lazy написав:В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.

Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:46

Минфин прислал:

Починаємо рік з новим учасником акції «Бонус до депозиту» – банком ПУМБ

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velvet
 
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З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:59

  velvet написав:Минфин прислал: Починаємо рік з новим учасником акції «Бонус до депозиту» – банком ПУМБ ▪️ 29 років на ринку України ▪️ Учасник Фонду гарантування вкладів ▪️ ТОП-5 найбільших банків України ▪️ ТОП-7 по депозитам Відчуйте переваги стабільного банку: В акції беруть участь депозити «Дохідний» та «Накопичувальний». Мінімальна сума – 30 000 грн. Термін депозиту – 3-18 місяців. Відкрити депозит можна у відділенні банку або онлайн. Бонус від «Мінфіну» – до 1,2% річних. Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозитний договір закінчився більше 45 днів тому.

Неужто с ликвидностью начались проблемы?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:51

  lloydbanksua написав:
  velvet написав:Минфин прислал: Починаємо рік з новим учасником акції «Бонус до депозиту» – банком ПУМБ ▪️ 29 років на ринку України ▪️ Учасник Фонду гарантування вкладів ▪️ ТОП-5 найбільших банків України ▪️ ТОП-7 по депозитам Відчуйте переваги стабільного банку: В акції беруть участь депозити «Дохідний» та «Накопичувальний». Мінімальна сума – 30 000 грн. Термін депозиту – 3-18 місяців. Відкрити депозит можна у відділенні банку або онлайн. Бонус від «Мінфіну» – до 1,2% річних. Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозитний договір закінчився більше 45 днів тому.

Неужто с ликвидностью начались проблемы?

Нет, просто новых клиентов хотят. При таких низких ставках как в ПУМБе, высокой прибылью за 2020г. какие проблемы с ликвидностью?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:33

Re: ПУМБ

ROLF написав:
  Lazy написав:В ПУМБ предлагают платину бесплатно при условии размещения большого депозита? Не нашел на сайте такой инфы, но слышал от кого-то.

Пару дней назад оформлял кредитку "ясно",впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...,в субботу пойду забирать...типа именные
Платину впарить не проблема, вопрос кто будет её оплачивать (500 грн в месяц)
Lazy
 
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