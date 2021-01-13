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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39
velvet написав:
Нет, просто новых клиентов хотят. При таких низких ставках как в ПУМБе, высокой прибылью за 2020г. какие проблемы с ликвидностью?
Ну так кредитов то нараздавали в черную пятницу + выплаты кешбека явно не в доход идут. А на счёт ставок - низкие, но лучше, чем в том же привате.
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