Ну так кредитов то нараздавали в черную пятницу + выплаты кешбека явно не в доход идут. А на счёт ставок - низкие, но лучше, чем в том же привате.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49
Доречі, зарегався на Уплаті, там в період з 28.12.2020 р. по 28.03.2021 р. встановлюється комісія при сплаті будь яких послуг на рівні 0 (нуль) гривень у мобільних застосунках сity24, uplata та на сайті
База дуже подібна до ПУМБа. Світло від Ясно, газ від Нафтогазу, місцевий вивіз сміття, вода, де-яке тепло та розподіл газу тощо. Але не все потрібне (як і в ПУМБи, доречі), хоча й багатенько. От IBAN за газ правильний та ЄДРПОУ не збігається з тим, що у квитанції, тому я злякався поки що ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58
Re: ПУМБ
Такі оплати і в 6-у категорію рахують і в розстрочки попадають чи щось одне тільки?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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