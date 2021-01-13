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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2852285328542855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39

  velvet написав: Нет, просто новых клиентов хотят. При таких низких ставках как в ПУМБе, высокой прибылью за 2020г. какие проблемы с ликвидностью?

Ну так кредитов то нараздавали в черную пятницу + выплаты кешбека явно не в доход идут. А на счёт ставок - низкие, но лучше, чем в том же привате.
lloydbanksua
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Повідомлень: 436
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  Flamingo написав:...перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
Оплата в слепую получается с гаданием... :D

IBAN и ЄДРПОУ очень желательны для проверки перед оплатой.

Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя

Доречі, зарегався на Уплаті, там в період з 28.12.2020 р. по 28.03.2021 р. встановлюється комісія при сплаті будь яких послуг на рівні 0 (нуль) гривень у мобільних застосунках сity24, uplata та на сайті https://uplata.ua/, за виключенням послуги P2P (грошові перекази): https://docs.google.com/document/d/1wsX ... wHWl4/edit

База дуже подібна до ПУМБа. Світло від Ясно, газ від Нафтогазу, місцевий вивіз сміття, вода, де-яке тепло та розподіл газу тощо. Але не все потрібне (як і в ПУМБи, доречі), хоча й багатенько. От IBAN за газ правильний та ЄДРПОУ не збігається з тим, що у квитанції, тому я злякався поки що ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58

Re: ПУМБ

  wtf написав:либо с мобильного либо по mcc

Такі оплати і в 6-у категорію рахують і в розстрочки попадають чи щось одне тільки?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 10.12.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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  #<1 ... 2852285328542855
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