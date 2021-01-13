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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2853285428552856>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39

  velvet написав: Нет, просто новых клиентов хотят. При таких низких ставках как в ПУМБе, высокой прибылью за 2020г. какие проблемы с ликвидностью?

Ну так кредитов то нараздавали в черную пятницу + выплаты кешбека явно не в доход идут. А на счёт ставок - низкие, но лучше, чем в том же привате.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  Flamingo написав:...перед оплатой в аппке ПУМБы по его шаблонах никакого айбана никогда не показывает
Оплата в слепую получается с гаданием... :D

IBAN и ЄДРПОУ очень желательны для проверки перед оплатой.

Ну если есть такое желание то по ЕДРПОУ можете искать. Но опять таки если уже в аппке по конкретному адресу сохранены конкретные шаблоны оплаты - там проверить ничего нельзя

Доречі, зарегався на Уплаті, там в період з 28.12.2020 р. по 28.03.2021 р. встановлюється комісія при сплаті будь яких послуг на рівні 0 (нуль) гривень у мобільних застосунках сity24, uplata та на сайті https://uplata.ua/, за виключенням послуги P2P (грошові перекази): https://docs.google.com/document/d/1wsX ... wHWl4/edit

База дуже подібна до ПУМБа. Світло від Ясно, газ від Нафтогазу, місцевий вивіз сміття, вода, де-яке тепло та розподіл газу тощо. Але не все потрібне (як і в ПУМБи, доречі), хоча й багатенько. От IBAN за газ правильний та ЄДРПОУ не збігається з тим, що у квитанції, тому я злякався поки що ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58

Re: ПУМБ

  wtf написав:либо с мобильного либо по mcc

Такі оплати і в 6-у категорію рахують і в розстрочки попадають чи щось одне тільки?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:23

Re: ПУМБ

Добрый день. Какие лимиты на перевод со ВсеКарты на ВсеКарту другому человеку? Их можно как то выставить в ПУМБ онлайн или только на отделении?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:30

  _PORT_UA написав:Добрый день. Какие лимиты на перевод со ВсеКарты на ВсеКарту другому человеку? Их можно как то выставить в ПУМБ онлайн или только на отделении?

Лимиты общие,что на карту ПУМБ ,что на карты других банков. Метод установки тоже.
https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:15

Re: ПУМБ

  kreuz написав:От IBAN за газ правильний та ЄДРПОУ не збігається з тим, що у квитанції, тому я злякався поки що ))...
Аналогично, поэтому платил через Форвард.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:18

Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:22

  larnic написав:Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?

Да.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:25

8)
  larnic написав:Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?

Цікаво пишете. Я вже зрадів, бо гадав, що Ви знаєте, раз крапку поставили тут: "...платежи без комиссии." Аж раптом, у кінці наступного речення знак питання побачив. Ех...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:27

  Ferlakur написав:
  larnic написав:Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?

Да.

Може Ви й про розстрочку підкажете, чи буде вона по таким платежам?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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