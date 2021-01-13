Ну так кредитов то нараздавали в черную пятницу + выплаты кешбека явно не в доход идут. А на счёт ставок - низкие, но лучше, чем в том же привате.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49
Доречі, зарегався на Уплаті, там в період з 28.12.2020 р. по 28.03.2021 р. встановлюється комісія при сплаті будь яких послуг на рівні 0 (нуль) гривень у мобільних застосунках сity24, uplata та на сайті
База дуже подібна до ПУМБа. Світло від Ясно, газ від Нафтогазу, місцевий вивіз сміття, вода, де-яке тепло та розподіл газу тощо. Але не все потрібне (як і в ПУМБи, доречі), хоча й багатенько. От IBAN за газ правильний та ЄДРПОУ не збігається з тим, що у квитанції, тому я злякався поки що ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58
Re: ПУМБ
Такі оплати і в 6-у категорію рахують і в розстрочки попадають чи щось одне тільки?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:23
Re: ПУМБ
Добрый день. Какие лимиты на перевод со ВсеКарты на ВсеКарту другому человеку? Их можно как то выставить в ПУМБ онлайн или только на отделении?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:30
Лимиты общие,что на карту ПУМБ ,что на карты других банков. Метод установки тоже.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:15
Re: ПУМБ
Аналогично, поэтому платил через Форвард.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:18
Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина v.pumb.ua/bctJvJ +банк ПУМБ(+100грн)
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:22
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:25
Цікаво пишете. Я вже зрадів, бо гадав, що Ви знаєте, раз крапку поставили тут: "...платежи без комиссии." Аж раптом, у кінці наступного речення знак питання побачив. Ех...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:27
Може Ви й про розстрочку підкажете, чи буде вона по таким платежам?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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