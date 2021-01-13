Додано: Чет 14 січ, 2021 14:23

Добрый день. Какие лимиты на перевод со ВсеКарты на ВсеКарту другому человеку? Их можно как то выставить в ПУМБ онлайн или только на отделении?

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