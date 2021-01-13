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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40
kreuz написав: Ferlakur написав: larnic написав:
Если платить коммуналку с кредитки через мобильное
приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?
Да.
Може Ви й про розстрочку підкажете, чи буде вона по таким платежам?
Якщо більше 500 грн, то буде
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