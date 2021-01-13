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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2853285428552856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40

  kreuz написав:
  Ferlakur написав:
  larnic написав:Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?

Да.

Може Ви й про розстрочку підкажете, чи буде вона по таким платежам?

Якщо більше 500 грн, то буде
Ferlakur
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 14.10.08
Подякував: 219 раз.
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  #<1 ... 2853285428552856
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