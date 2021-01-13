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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40
kreuz написав: Ferlakur написав: larnic написав:
Если платить коммуналку с кредитки через мобильное
приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?
Да.
Може Ви й про розстрочку підкажете, чи буде вона по таким платежам?
Якщо більше 500 грн, то буде
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:01
ROLF написав:
впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...
такому менеджеру в "службу безопасности Сбербанка" надо идти работать
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cohan
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59
Пумба отдала через месяц и более 10 жалоб кэшбэк. Продолжим сотрудничество.
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lel
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59
Виплатив ПУМБ кешбек за комуналку, але не за всю. І щось в мене ніяк не складується за які саме транзакції по комуналці було виплачено, не сходяться 10% кешбеку з сумами транзакцій, ні в якій комбінації
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59
выплатили сегодня весь кешбек за оплаты коммуналки сделанные 16 декабря.
Оставлял жалобу на горячке 25 декабря и на мифине отзыв написал 6 января.
Не знаю стоит ли платить тут и потом с боем месяц выбивать кешбек или платить укрсиббом под 5%
По карте жены та же ситуация была, по ней жалоб не оставляли, но тоже всё выплатили
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Hack-Stock
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:06
люблю этот банк
в янавре зашло больше 300, видимо, доплатили за недополученное ранее
Слава Ясно!!!
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cohan
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:08
Hack-Stock написав:
выплатили сегодня весь кешбек за оплаты коммуналки сделанные 16 декабря.
Оставлял жалобу на горячке 25 декабря и на мифине отзыв написал 6 января.
Не знаю стоит ли платить тут и потом с боем месяц выбивать кешбек или платить укрсиббом под 5%
По карте жены та же ситуация была, по ней жалоб не оставляли, но тоже всё выплатили
За январь заплатили сегодня все 300 грн
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andyteam
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:15
andyteam написав:
За январь заплатили сегодня все 300 грн
Вам за январь, а мне за декабрь и до февраля мне о кешбеке можно забыть
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Hack-Stock
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