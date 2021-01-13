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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2853285428552856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40

  kreuz написав:
  Ferlakur написав:
  larnic написав:Если платить коммуналку с кредитки через мобильное приложение ПУМБ-онлайн по шаблонам,которые там есть в разделе Коммунальные платежи, то она окешбечится и по 10% по акции Ясно, и по 6 категории -175грн. Все платежи без комиссии. Все верно?

Да.

Може Ви й про розстрочку підкажете, чи буде вона по таким платежам?

Якщо більше 500 грн, то буде
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:01

  ROLF написав:впарили платину,хотя отказывался,плюс долларовую...

такому менеджеру в "службу безопасности Сбербанка" надо идти работать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59

Re: ПУМБ

Пумба отдала через месяц и более 10 жалоб кэшбэк. Продолжим сотрудничество.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59

Виплатив ПУМБ кешбек за комуналку, але не за всю. І щось в мене ніяк не складується за які саме транзакції по комуналці було виплачено, не сходяться 10% кешбеку з сумами транзакцій, ні в якій комбінації :-D
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59

Re: ПУМБ

выплатили сегодня весь кешбек за оплаты коммуналки сделанные 16 декабря.
Оставлял жалобу на горячке 25 декабря и на мифине отзыв написал 6 января.
Не знаю стоит ли платить тут и потом с боем месяц выбивать кешбек или платить укрсиббом под 5%
По карте жены та же ситуация была, по ней жалоб не оставляли, но тоже всё выплатили
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:06

Re: ПУМБ

люблю этот банк :roll: :!: :D

в янавре зашло больше 300, видимо, доплатили за недополученное ранее

Слава Ясно!!!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:08

  Hack-Stock написав:выплатили сегодня весь кешбек за оплаты коммуналки сделанные 16 декабря.
Оставлял жалобу на горячке 25 декабря и на мифине отзыв написал 6 января.
Не знаю стоит ли платить тут и потом с боем месяц выбивать кешбек или платить укрсиббом под 5%
По карте жены та же ситуация была, по ней жалоб не оставляли, но тоже всё выплатили

За январь заплатили сегодня все 300 грн
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:15

  andyteam написав:За январь заплатили сегодня все 300 грн


Вам за январь, а мне за декабрь и до февраля мне о кешбеке можно забыть
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:15

  cohan написав:люблю этот банк :roll: :!: :D

в янавре зашло больше 300, видимо, доплатили за недополученное ранее

Слава Ясно!!!

...сколько человеку надо для полного счастья :D
Мизантрóп
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