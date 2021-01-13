ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:45
Hack-Stock написав: andyteam написав:
За январь заплатили сегодня все 300 грн
Вам за январь, а мне за декабрь и до февраля мне о кешбеке можно забыть
Есть сильное подозрение, что можно не забывать. Мне за декабрь больше 300 пришло, просто потому что пришел КБ за все декабрьские оплаты и за одну ноябрьскую. То есть ограничение 300 работает не по дате начисления на карту, а по ладе либо оплаты, либо, скорее всего, проводки платежа.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:39
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку на оформление кредитки ПУМБ через сайт Ясно, чтобы получать кешбек по коммуналке. В упор не вижу где это сделать.
И еще вопрос, кому доступна эта акция? Только Киеву, Донецкой и Днепропетровской областям? Я живу в Запорожской области, я даже зарегистрироваться не могу на Ясно? Или это не нужно? Разъясните пожалуйста.
malinin007
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:53
malinin007 написав:
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку на оформление кредитки ПУМБ через сайт Ясно, чтобы получать кешбек по коммуналке. В упор не вижу где это сделать.
И еще вопрос, кому доступна эта акция? Только Киеву, Донецкой и Днепропетровской областям?
Я живу в Запорожской области, я даже зарегистрироваться не могу на Ясно? Или это не нужно?
Разъясните пожалуйста.
https://www.pumb.ua/yasno
Доступна всем.Регистрироваться на самом Ясно не нужно.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:58
Кому цікаво, оплачував того тижня тестовий платіж через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
Sirchyk
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