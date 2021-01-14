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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2855285628572858>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:45

  Hack-Stock написав:
  andyteam написав:За январь заплатили сегодня все 300 грн


Вам за январь, а мне за декабрь и до февраля мне о кешбеке можно забыть

Есть сильное подозрение, что можно не забывать. Мне за декабрь больше 300 пришло, просто потому что пришел КБ за все декабрьские оплаты и за одну ноябрьскую. То есть ограничение 300 работает не по дате начисления на карту, а по ладе либо оплаты, либо, скорее всего, проводки платежа.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:39

Re: ПУМБ

Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку на оформление кредитки ПУМБ через сайт Ясно, чтобы получать кешбек по коммуналке. В упор не вижу где это сделать.

И еще вопрос, кому доступна эта акция? Только Киеву, Донецкой и Днепропетровской областям?
Я живу в Запорожской области, я даже зарегистрироваться не могу на Ясно? Или это не нужно?

Разъясните пожалуйста.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:53

  malinin007 написав:Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку на оформление кредитки ПУМБ через сайт Ясно, чтобы получать кешбек по коммуналке. В упор не вижу где это сделать.

И еще вопрос, кому доступна эта акция? Только Киеву, Донецкой и Днепропетровской областям?
Я живу в Запорожской области, я даже зарегистрироваться не могу на Ясно? Или это не нужно?

Разъясните пожалуйста.

https://www.pumb.ua/yasno
Доступна всем.Регистрироваться на самом Ясно не нужно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:58

Re: ПУМБ

Кому цікаво, оплачував того тижня тестовий платіж через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:23

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Такі оплати і в 6-у категорію рахують і в розстрочки попадають чи щось одне тільки?

в этом месяце оплата в мобильной аппке в 6ю попадает
в декабре не попадала
также попадает портмоне по мсс
расстрочка зависит от типа карты , от ясно от 500 грн , обычная от 1000
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:24

11 января платил за комуналь в Ибанкинге из кошика. Одна оплата, за мусор, была в мобайле. Оплата за осбб была через некст привата.
Сегодня пришел кишмиш за оплату комуналя из кошика ибанкинга и за мусор на мобайле.
По нексту кишмиша нету. Может временно нету? :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:34

Re: ПУМБ

Замечатльно сегодня предлагали варианты рассрочек: 12 месяцев и 6 месяцев.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:38

  ingtrans написав:Замечатльно сегодня предлагали варианты рассрочек: 12 месяцев и 6 месяцев.

Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:47

  rollo написав:
  ingtrans написав:Замечатльно сегодня предлагали варианты рассрочек: 12 месяцев и 6 месяцев.

Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!

Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано :) Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:54

  ingtrans написав:
  rollo написав:
  ingtrans написав:Замечатльно сегодня предлагали варианты рассрочек: 12 месяцев и 6 месяцев.

Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!

Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано :) Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.

У меня сегодня 3 оплаты попали под рассрочки. И что интересно у каждого следующего предложения места расположения рассрочки-12 и рассрочки-6 отличалось от предыдущего. Эдакая игра в наперстки ;) - кручу верчу запутать хочу. Это ж какой-то марХетолУХ придумал же эту хрень :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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