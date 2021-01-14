andyteam написав:За январь заплатили сегодня все 300 грн
Вам за январь, а мне за декабрь и до февраля мне о кешбеке можно забыть
Есть сильное подозрение, что можно не забывать. Мне за декабрь больше 300 пришло, просто потому что пришел КБ за все декабрьские оплаты и за одну ноябрьскую. То есть ограничение 300 работает не по дате начисления на карту, а по ладе либо оплаты, либо, скорее всего, проводки платежа.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
11 января платил за комуналь в Ибанкинге из кошика. Одна оплата, за мусор, была в мобайле. Оплата за осбб была через некст привата. Сегодня пришел кишмиш за оплату комуналя из кошика ибанкинга и за мусор на мобайле. По нексту кишмиша нету. Может временно нету?
Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.
У меня сегодня 3 оплаты попали под рассрочки. И что интересно у каждого следующего предложения места расположения рассрочки-12 и рассрочки-6 отличалось от предыдущего. Эдакая игра в наперстки - кручу верчу запутать хочу. Это ж какой-то марХетолУХ придумал же эту хрень
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0