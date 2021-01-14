ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:59
rollo написав:
По нексту
зависит от мсс оплаты осбб
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:09
ingtrans написав:
...а с русской рулеткой
так там же насмерть!
а КБ ж кому тада выплатят?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:23
wtf написав: rollo написав:
По нексту
зависит от мсс оплаты осбб
А какая разница платить в нексте за осбб или за мусор? Будут разные мсс?
rollo
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:26
Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
malinin007
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:38
malinin007 написав:
Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
Некст привата, например.
rollo
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:41
rollo написав: malinin007 написав:
Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
Некст привата, например.
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Платежи-> коммунальные_платежи
Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
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