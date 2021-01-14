RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2856285728582859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:59

Re: ПУМБ

  rollo написав:По нексту

зависит от мсс оплаты осбб
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 29.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:05

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Эдакая игра в наперстки - кручу верчу запутать хочу. Это ж какой-то марХетолУХ придумал же эту хрень

Есть идея для их маркетологов - надо с предложений не только информацию о комиссиях убрать, а и все остальные цифры. Ну чтобы внести игровой элемент в приложение, но только не с котами связанный, а с русской рулеткой :mrgreen:
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 31.07.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:09

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:...а с русской рулеткой

так там же насмерть! :mrgreen:
а КБ ж кому тада выплатят? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33431
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 3952 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:23

  wtf написав:
  rollo написав:По нексту

зависит от мсс оплаты осбб

А какая разница платить в нексте за осбб или за мусор? Будут разные мсс?
rollo
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:26

Re: ПУМБ

Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 26.11.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:38

  malinin007 написав:Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?

Некст привата, например.
rollo
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:41

  rollo написав:
  malinin007 написав:Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?

Некст привата, например.

Добавлю для новичка:
https://next.privat24.ua/
Платежи-> коммунальные_платежи

Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13821
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7530 раз.
Подякували: 3624 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:22

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
если договора нет или он , тот договор ущербний ввалит комис 3 грн,
єто типа не наши методи ...
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 23.11.14
Подякував: 682 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:51

  Goodman написав:
  Вкладчик1234 написав:Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
если договора нет или он , тот договор ущербний ввалит комис 3 грн,
єто типа не наши методи ...

В Привате и Моно моё ОСББ есть в базах "поставщиков" коммунальных услуг, так что нормально должно, главное, чтобы ПУМБ считал это как оплату коммуналки правильно.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 26.11.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:54

Re: ПУМБ

  miltador написав:Виплатив ПУМБ кешбек за комуналку, але не за всю. І щось в мене ніяк не складується за які саме транзакції по комуналці було виплачено, не сходяться 10% кешбеку з сумами транзакцій, ні в якій комбінації :-D
Аналогично.
12 января было оплачено по коммунальным шаблонам на сумму 3'041,62 грн — 16 оплат и все через next. Из них 13 оплат идут суммой по ~26грн с копейками (привет 6 категория :D), ~248 грн с копейками и ~2'450 грн с копейками.

Сегодня прислали кешбек ровно на 50 грн! O_o За декабрь кешбек был получен в декабре.
Уже старался оплаты делать в одну дату... Средств не хватало (рассрочка почти всё съела), закидывал свои — в условиях начисления кешбека ничего не сказано про необходимость платить только кредитными средствами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2873
З нами з: 08.03.18
Подякував: 322 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2856285728582859>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17783)
14.01.2021 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.