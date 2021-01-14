зависит от мсс оплаты осбб
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:59
Re: ПУМБ
КБ за открытие карты
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:05
Re: ПУМБ
Есть идея для их маркетологов - надо с предложений не только информацию о комиссиях убрать, а и все остальные цифры. Ну чтобы внести игровой элемент в приложение, но только не с котами связанный, а с русской рулеткой
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:09
Re: ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:23
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:26
Re: ПУМБ
Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:38
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:41
Добавлю для новичка:
Платежи-> коммунальные_платежи
Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:22
Re: ПУМБ
если договора нет или он , тот договор ущербний ввалит комис 3 грн,
єто типа не наши методи ...
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:51
В Привате и Моно моё ОСББ есть в базах "поставщиков" коммунальных услуг, так что нормально должно, главное, чтобы ПУМБ считал это как оплату коммуналки правильно.
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:54
Re: ПУМБ
Аналогично.
12 января было оплачено по коммунальным шаблонам на сумму 3'041,62 грн — 16 оплат и все через next. Из них 13 оплат идут суммой по ~26грн с копейками (привет 6 категория ), ~248 грн с копейками и ~2'450 грн с копейками.
Сегодня прислали кешбек ровно на 50 грн! O_o За декабрь кешбек был получен в декабре.
Уже старался оплаты делать в одну дату... Средств не хватало (рассрочка почти всё съела), закидывал свои — в условиях начисления кешбека ничего не сказано про необходимость платить только кредитными средствами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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