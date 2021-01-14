RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2856285728582859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:24

  malinin007 написав:Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?


Портмоне
cohan
 
Повідомлень: 733
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:26

  ingtrans написав:
  rollo написав:
  ingtrans написав:Замечатльно сегодня предлагали варианты рассрочек: 12 месяцев и 6 месяцев.

Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!

Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано :) Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.


я ж писал позавчера, а Вы как проснулись
еще и ответили, что "он переставляет переодически"

переставляет в свой карман, ага
cohan
 
Повідомлень: 733
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2856285728582859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Пансер і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.