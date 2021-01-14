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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:24
malinin007 написав:
Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:26
ingtrans написав: rollo написав:
Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!
Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано
Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.
я ж писал позавчера, а Вы как проснулись
еще и ответили, что "он переставляет переодически"
переставляет в свой карман, ага
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