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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:24
malinin007 написав:
Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:26
ingtrans написав: rollo написав:
Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!
Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано
Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.
я ж писал позавчера, а Вы как проснулись
еще и ответили, что "он переставляет переодически"
переставляет в свой карман, ага
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:51
cohan написав:
я ж писал позавчера, а Вы как проснулись
еще и ответили, что "он переставляет переодически"
Без картинки не понял, как это. А на перестановки обратил внимание еще в начале декабря, если не в ноябре. Они особенные заметны, когда делаешь несколько оплат подряд.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:32
Унылый банк, уже больше месяца как не выплатили кэшбэк по 2-м рефкам. Оформившим уже давно пришло. Буду сегодня мучить кал центр, по условиям уже месяц прошёл и никаких отмазок быть не должно, типа через 10 дней после первой оплаты должно прийти и т.д.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:13
Striker написав:
Унылый банк, уже больше месяца как не выплатили кэшбэк по 2-м рефкам. Оформившим уже давно пришло. Буду сегодня мучить кал центр, по условиям уже месяц прошёл и никаких отмазок быть не должно, типа через 10 дней после первой оплаты должно прийти и т.д.
Там 31 рабочий день
по условиям.
Хотя да обычно одновременно приходят.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:58
пока минус только в снижении кредитного рейтинга на УБКИ вследствие использования щаровых средств
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