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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2856285728582859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:24

  malinin007 написав:Подскажите пожалуйста, если в приложении ПУМБ нет формы для оплаты того или иного поставщика, например моего ОСББ, как оплатить правильно, чтобы получить кешбек?


Портмоне
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:26

  ingtrans написав:
  rollo написав:
  ingtrans написав:Замечатльно сегодня предлагали варианты рассрочек: 12 месяцев и 6 месяцев.

Надо брать ту, что без комиссии. На шесть!

Я-то знаю, какую брать, у меня их уже 8 штук, но как подано :) Во второй строке, где раньше была указана комиссия или без комисси, просто пусто.


я ж писал позавчера, а Вы как проснулись
еще и ответили, что "он переставляет переодически"

переставляет в свой карман, ага
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:51

Re: ПУМБ

  cohan написав:я ж писал позавчера, а Вы как проснулись
еще и ответили, что "он переставляет переодически"

Без картинки не понял, как это. А на перестановки обратил внимание еще в начале декабря, если не в ноябре. Они особенные заметны, когда делаешь несколько оплат подряд.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:32

Унылый банк, уже больше месяца как не выплатили кэшбэк по 2-м рефкам. Оформившим уже давно пришло. Буду сегодня мучить кал центр, по условиям уже месяц прошёл и никаких отмазок быть не должно, типа через 10 дней после первой оплаты должно прийти и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:08

  clientage написав:
  ingtrans написав:...а с русской рулеткой

так там же насмерть! :mrgreen:
а КБ ж кому тада выплатят? :mrgreen:


Наследникам первой линии. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:13

  Striker написав:Унылый банк, уже больше месяца как не выплатили кэшбэк по 2-м рефкам. Оформившим уже давно пришло. Буду сегодня мучить кал центр, по условиям уже месяц прошёл и никаких отмазок быть не должно, типа через 10 дней после первой оплаты должно прийти и т.д.


Там 31 рабочий день по условиям.
Хотя да обычно одновременно приходят.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:58

Re: ПУМБ

пока минус только в снижении кредитного рейтинга на УБКИ вследствие использования щаровых средств
cohan
 
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