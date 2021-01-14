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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34
unknownurl написав:
Мне, например, зашли примерно после 2 месяцев с момента совершения первого платежа.
На горячую линию не обращался.
Как-то долговато, но радует, что таки зашли.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:46
Кто-то платил за отопление КП Харьковские тепловые сети через приложение? Все дошло, никаких нюансов не было типа не на тот счёт и т.д.? Смущает, что при вводе номера личного счета не высвечиваются данные абонента: ФИО, адрес, получается их нужно вбивать самому.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54
Отримав другий транш по комуналці. На цей раз, враховуючи попередню вчорашню виплату, все збігається
А то вже переживав що обрахували...
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