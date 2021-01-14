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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2857285828592860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34

  unknownurl написав:Мне, например, зашли примерно после 2 месяцев с момента совершения первого платежа.
На горячую линию не обращался.

Как-то долговато, но радует, что таки зашли.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:46

Кто-то платил за отопление КП Харьковские тепловые сети через приложение? Все дошло, никаких нюансов не было типа не на тот счёт и т.д.? Смущает, что при вводе номера личного счета не высвечиваются данные абонента: ФИО, адрес, получается их нужно вбивать самому.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54

Отримав другий транш по комуналці. На цей раз, враховуючи попередню вчорашню виплату, все збігається :-) А то вже переживав що обрахували...
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