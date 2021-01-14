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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28582859286028612862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34

  unknownurl написав:Мне, например, зашли примерно после 2 месяцев с момента совершения первого платежа.
На горячую линию не обращался.

Как-то долговато, но радует, что таки зашли.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:46

Кто-то платил за отопление КП Харьковские тепловые сети через приложение? Все дошло, никаких нюансов не было типа не на тот счёт и т.д.? Смущает, что при вводе номера личного счета не высвечиваются данные абонента: ФИО, адрес, получается их нужно вбивать самому.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54

Отримав другий транш по комуналці. На цей раз, враховуючи попередню вчорашню виплату, все збігається :-) А то вже переживав що обрахували...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:22

Тоже только что получил "второй транш" кишмиша за осбб (оплачено в нексте привата 11 января).
Весь кишмиш за комуналь получил.
Хороша карта. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:25

  malinin007 написав:
  Goodman написав:
  Вкладчик1234 написав:Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
если договора нет или он , тот договор ущербний ввалит комис 3 грн,
єто типа не наши методи ...

В Привате и Моно моё ОСББ есть в базах "поставщиков" коммунальных услуг, так что нормально должно, главное, чтобы ПУМБ считал это как оплату коммуналки правильно.

Мое ОСББ тоже только в Привате есть в нексте. Плачу в нексте, кешбек заходит на 5й день
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:03

    Re: ПУМБ

    Здравствуйте.
    Минимального платежа по коммуналке для окешбечивания нет? С любой суммы должен прийти кешбек 10%?
    malinin007
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:28

    Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.
    temjap4
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:33

    Re: ПУМБ

    Пумба онлайн не дышит? Невозможно зайти.
    Load timeout for modules: text!/uk/Dashboard?nc=1610714278728_unnormalized2,text!/uk/Dashboard?nc=1610714278728 http://requirejs.org/docs/errors.html#timeout
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:42

      temjap4 написав:Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.

    https://www.pumb.ua/yasno
    Прораб
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46

      temjap4 написав:Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.

    см. viewtopic.php?p=5146451#p5146451
    ... делайте хоть что-нибудь!
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