ПУМБ
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34
unknownurl написав:
Мне, например, зашли примерно после 2 месяцев с момента совершения первого платежа.
На горячую линию не обращался.
Как-то долговато, но радует, что таки зашли.
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Striker
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:46
Кто-то платил за отопление КП Харьковские тепловые сети через приложение? Все дошло, никаких нюансов не было типа не на тот счёт и т.д.? Смущает, что при вводе номера личного счета не высвечиваются данные абонента: ФИО, адрес, получается их нужно вбивать самому.
Oktawa
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54
Отримав другий транш по комуналці. На цей раз, враховуючи попередню вчорашню виплату, все збігається
А то вже переживав що обрахували...
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miltador
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:22
Тоже только что получил "второй транш" кишмиша за осбб (оплачено в нексте привата 11 января).
Весь кишмиш за комуналь получил.
Хороша карта.
rollo
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:25
malinin007 написав: Goodman написав: Вкладчик1234 написав:
Вбиваете свою контору, лицевой счёт, данные карты и готово
если договора нет или он , тот договор ущербний ввалит комис 3 грн,
єто типа не наши методи ...
В Привате и Моно моё ОСББ есть в базах "поставщиков" коммунальных услуг, так что нормально должно, главное, чтобы ПУМБ считал это как оплату коммуналки правильно.
Мое ОСББ тоже только в Привате есть в нексте. Плачу в нексте, кешбек заходит на 5й день
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$
Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Spring
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:03
Здравствуйте.
Минимального платежа по коммуналке для окешбечивания нет? С любой суммы должен прийти кешбек 10%?
malinin007
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:28
Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.
temjap4
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:33
Пумба онлайн не дышит? Невозможно зайти.
Прораб
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:42
temjap4 написав:
Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.
https://www.pumb.ua/yasno
Прораб
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
temjap4 написав:
Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.
см.
viewtopic.php?p=5146451#p5146451
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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