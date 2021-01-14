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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:48
rollo написав:
Тоже только что получил "второй транш" кишмиша за осбб (оплачено в нексте привата 11 января).
Весь кишмиш за комуналь получил.
Хороша карта.
Да. Весь декабрь окэшбечили. На горячку, правда, звонил.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:54
Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.
Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.
Востаннє редагувалось Прораб
в П'ят 15 січ, 2021 15:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:55
malinin007 написав:
Здравствуйте.
Минимального платежа по коммуналке для окешбечивания нет? С любой суммы должен прийти кешбек 10%?
С любой - у меня в декабре окешбечили платеж в 54 копеек
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:00
Flamingo
наверное все таки не любой, платеж меньше 10 коп. им тяжело будет возместить, хотя может уже кто и проверил))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:03
В этом месяце КБ отработал как часы - все операции (около 15шт), проведенные через pumb web и next 11 января, откешбеэчили 14 и 15 января.
Банка - молодец!
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zentol
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:15
zentol написав:
Банка - молодец!
ну мы ее за декабрь хорошо подергали))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:20
Прораб написав:
Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.
Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.
Это списали % за технический овердрафт. Обратитесь в поддержку, они сторнируют эту операцию.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:24
velvet написав: Прораб написав:
Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.
Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.
Это списали % за технический овердрафт. Обратитесь в поддержку, они сторнируют эту операцию.
В ИБ сообщение в банк будет ок? Или по другому?
Указать операцию и попросить вернуть? Благодарен за помощб.
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Прораб
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