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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2859286028612862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:48

  rollo написав:Тоже только что получил "второй транш" кишмиша за осбб (оплачено в нексте привата 11 января).
Весь кишмиш за комуналь получил.
Хороша карта. :)

Да. Весь декабрь окэшбечили. На горячку, правда, звонил.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:48

  Прораб написав:
  temjap4 написав:Дайте, пожалуйста, ссылку как можно заказать карту под оплату коммуналки от ясно.

https://www.pumb.ua/yasno


Спасибо
temjap4
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:54

хелп

Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.

Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 15 січ, 2021 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:55

  malinin007 написав:Здравствуйте.
Минимального платежа по коммуналке для окешбечивания нет? С любой суммы должен прийти кешбек 10%?

С любой - у меня в декабре окешбечили платеж в 54 копеек
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:00

Flamingo
наверное все таки не любой, платеж меньше 10 коп. им тяжело будет возместить, хотя может уже кто и проверил))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:01

Re: ПУМБ

а приматовские тут ночь отлеживаться должны? СЭП не выпускает сегодняшние , в приложении комисию крутит,висит,не показывает и тоже не отпускает :roll: пишет типа лимит,но ничё такого нема :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:03

Re: ПУМБ

В этом месяце КБ отработал как часы - все операции (около 15шт), проведенные через pumb web и next 11 января, откешбеэчили 14 и 15 января.
Банка - молодец!
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:15

Re: ПУМБ

  zentol написав:Банка - молодец!

ну мы ее за декабрь хорошо подергали))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:20

  Прораб написав:Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.

Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.

Это списали % за технический овердрафт. Обратитесь в поддержку, они сторнируют эту операцию.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:24

  velvet написав:
  Прораб написав:Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.

Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.

Это списали % за технический овердрафт. Обратитесь в поддержку, они сторнируют эту операцию.

В ИБ сообщение в банк будет ок? Или по другому?
Указать операцию и попросить вернуть? Благодарен за помощб.
Прораб
 
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