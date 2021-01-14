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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2859286028612862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:29

  Прораб написав:
  velvet написав:
  Прораб написав:Дайте наводку, что за списание и почему?
14.01.2021 22:15 -126,35 UAH Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку.

Было снятие с свободного, перевод на карту А-юбанка, потом с всекар покупка в магазине уже позже.

Это списали % за технический овердрафт. Обратитесь в поддержку, они сторнируют эту операцию.

В ИБ сообщение в банк будет ок? Или по другому?
Указать операцию и попросить вернуть?

Можете написать, можете позвонить.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:02

Re: ПУМБ

Нормальная банка. 12.1 получил карту по Ясно, 13.1 начал оплачивать комуналку 15.1 уже по тем тратам за 13.1 зашел кешбек от Ясно.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:03

  velvet написав:Можете написать, можете позвонить.

Спасибо за помощь, отправил письмецо.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:59

  Flamingo написав:Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки.

Похоже, из-за такого лимита + оффлайн оплата в метро забанили мою ПУМБовскую карту. Запрос на оплату пришел на следующие сутки после прохода в метро, а я днем много платежей делала и банк отклонил по лимиту количества операций. Теперь по этой карте в метро не пускают :(
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  #<1 ... 2859286028612862
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