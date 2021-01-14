Прораб написав:velvet написав:
Это списали % за технический овердрафт. Обратитесь в поддержку, они сторнируют эту операцию.
В ИБ сообщение в банк будет ок? Или по другому?
Указать операцию и попросить вернуть?
Можете написать, можете позвонить.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:29
Можете написать, можете позвонить.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:02
Re: ПУМБ
Нормальная банка. 12.1 получил карту по Ясно, 13.1 начал оплачивать комуналку 15.1 уже по тем тратам за 13.1 зашел кешбек от Ясно.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:03
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:59
Похоже, из-за такого лимита + оффлайн оплата в метро забанили мою ПУМБовскую карту. Запрос на оплату пришел на следующие сутки после прохода в метро, а я днем много платежей делала и банк отклонил по лимиту количества операций. Теперь по этой карте в метро не пускают
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