Flamingo написав:Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки.
Похоже, из-за такого лимита + оффлайн оплата в метро забанили мою ПУМБовскую карту. Запрос на оплату пришел на следующие сутки после прохода в метро, а я днем много платежей делала и банк отклонил по лимиту количества операций. Теперь по этой карте в метро не пускают
Flamingo написав:Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки.
Похоже, из-за такого лимита + оффлайн оплата в метро забанили мою ПУМБовскую карту. Запрос на оплату пришел на следующие сутки после прохода в метро, а я днем много платежей делала и банк отклонил по лимиту количества операций. Теперь по этой карте в метро не пускают
Возьмите дебетку, можно и не одну, а блоканут всегда сменить можно.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
Flamingo написав:Также на определенный лимит платежей с одной карты устанавливают некоторые банки.
Похоже, из-за такого лимита + оффлайн оплата в метро забанили мою ПУМБовскую карту. Запрос на оплату пришел на следующие сутки после прохода в метро, а я днем много платежей делала и банк отклонил по лимиту количества операций. Теперь по этой карте в метро не пускают
Возьмите дебетку, можно и не одну, а блоканут всегда сменить можно.
Oktawa написав:Кто-то платил за отопление КП Харьковские тепловые сети через приложение? Все дошло, никаких нюансов не было типа не на тот счёт и т.д.? Смущает, что при вводе номера личного счета не высвечиваются данные абонента: ФИО, адрес, получается их нужно вбивать самому.
Сформируйте квитанцию от ПУМБА и сверьте счет с квитанцией от поставщика. Сверьте все. Свяжитесь с поставщиком по телефону или через личний кабинет. Смотрите . Пумб отправляет в тот же РАБОЧИЙ день или на следующий. PS Присланних задолженностей как в Привате , нажаль ПУМБА не тянет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi