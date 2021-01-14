Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.
Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:12
Re: ПУМБ
Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.
Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:22
Может, вы хотели кому-то другому ответить?
Никакой связи вопроса с ответом....
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:25
Не годиться...прОцент низький....бонус не компенсує.
Ідем в інші банки....кажуть десь є 11 прОцентів на 3 місяці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:26
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:31
Re: ПУМБ
Один з варіантів . Три дні підряд буз прозвон з 048*******. Дивився через інет - це ПУМБ.
Нарешті, вчора дозвонилися і хвилин 10 проводили дистанційну роботу.
Вся ціль - я маю до 24-01 зробити операцію в ПУМБІ , в т ч - відкрити депозит. ОБОВ"ЯЗКОВО. Ось і підкручують хард. Готуються.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:33
REA 1109 кидав товаришу 200 грн , той відразу сплатив комуналь - наказали на 0,08 грн , можливо за тех овер. Кидав з Моні іпн1 на всеМОЖУ іпн2.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:34
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:38
Ні...сторновують на прохання трудящих...якщо залетить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:45
Re: ПУМБ
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