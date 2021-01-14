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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2861286228632864>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:12

Re: ПУМБ

  juristkostya написав:а что это пумб-онлайн лежит уже несколько часов? (десткопная версия)
Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.

Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:22

  Goodman написав:
  juristkostya написав:а что это пумб-онлайн лежит уже несколько часов? (десткопная версия)
Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.

Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.

Может, вы хотели кому-то другому ответить?
Никакой связи вопроса с ответом....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:25

  Goodman написав:
  juristkostya написав:а что это пумб-онлайн лежит уже несколько часов? (десткопная версия)
Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.

Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.

Не годиться...прОцент низький....бонус не компенсує.
Ідем в інші банки....кажуть десь є 11 прОцентів на 3 місяці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:26

  juristkostya написав:а что это пумб-онлайн лежит уже несколько часов? (десткопная версия)

в обед лежала около часа :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:30

Подскажите по Все Можу за овер наказывают?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:31

Re: ПУМБ

  juristkostya написав:Может, вы хотели кому-то другому ответить?
Никакой связи вопроса с ответом....

Один з варіантів . Три дні підряд буз прозвон з 048*******. Дивився через інет - це ПУМБ.
Нарешті, вчора дозвонилися і хвилин 10 проводили дистанційну роботу.
Вся ціль - я маю до 24-01 зробити операцію в ПУМБІ , в т ч - відкрити депозит. ОБОВ"ЯЗКОВО. Ось і підкручують хард. Готуються.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:33

REA 1109 кидав товаришу 200 грн , той відразу сплатив комуналь - наказали на 0,08 грн , можливо за тех овер. Кидав з Моні іпн1 на всеМОЖУ іпн2.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:34

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Вся ціль - я маю до 24-01 зробити операцію в ПУМБІ , в т ч - відкрити депозит. ОБОВ"ЯЗКОВО.
типа, кризис ликвидности у ПУМБа? слабо верится
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:38

  REA 1109 написав:Подскажите по Все Можу за овер наказывают?

Ні...сторновують на прохання трудящих...якщо залетить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:45

Re: ПУМБ

  malinin007 написав:При оплате ПУМБом коммуналки в Приват Next берет комиссию 1гр, у всех так?
Может и больше взять, если у него договора с поставщиком нет.
А так - да, у всех, кроме пенсионеров.
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