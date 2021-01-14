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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:48
Re: ПУМБ
Тю, а шо в пумб-онлайн нельзя платить коммуналку привязанными картами других банков?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:49
Re: ПУМБ
Чому відразу криза? ПУМБ хочет ворваться на ринок БСУ , такие амбитние задачи поставлени Ринатом А. Если там, на Юго-востоке понд Ринатича подарки сиплет, то тут я их должен оплатить своими слезками по депиках.
PS Они ж не слепие видят, скрипти пишут - что я, такой редиска снял и вивел весь КЛ и балдею. Вот мне и задачу поставили - занеси-ка братец депозита.
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