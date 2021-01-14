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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2861286228632864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 815
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:48

Re: ПУМБ

Тю, а шо в пумб-онлайн нельзя платить коммуналку привязанными картами других банков?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:49

Re: ПУМБ

  juristkostya написав:типа, кризис ликвидности у ПУМБа? слабо верится
Чому відразу криза? ПУМБ хочет ворваться на ринок БСУ , такие амбитние задачи поставлени Ринатом А. Если там, на Юго-востоке понд Ринатича подарки сиплет, то тут я их должен оплатить своими слезками по депиках.
PS Они ж не слепие видят, скрипти пишут - что я, такой редиска снял и вивел весь КЛ и балдею. Вот мне и задачу поставили - занеси-ка братец депозита.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:55

  Goodman написав:
  juristkostya написав:типа, кризис ликвидности у ПУМБа? слабо верится
Чому відразу криза? ПУМБ хочет ворваться на ринок БСУ , такие амбитние задачи поставлени Ринатом А. Если там, на Юго-востоке понд Ринатича подарки сиплет, то тут я их должен оплатить своими слезками по депиках.
PS Они ж не слепие видят, скрипти пишут - что я, такой редиска снял и вивел весь КЛ и балдею. Вот мне и задачу поставили - занеси-ка братец депозита.

7,5% шикарное предложение.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  juristkostya написав:а что это пумб-онлайн лежит уже несколько часов? (десткопная версия)
Все или через одного - кинулись депошки откривать - ПУМБ с МИНФИНОМ - БОНУС К ДЕПОЗИТУ.

Занеси в ПУМБУ на 3 міс 30к і отримаю (если все харашо) = 520грн.
Саме стільки наросте "льоду" при сухій заморозці 30К у ПУМБі.

Не годиться...прОцент низький....бонус не компенсує.
Ідем в інші банки....кажуть десь є 11 прОцентів на 3 місяці.

Аккорд, CoCo как раз 11%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:01

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Аккорд, CoCo как раз 11%.

аккорд теж трохи діванний - тре тільки карту просту найкращу взяти і сиди собі дома.
Овер теж малюють, якщо закинув і відразу на депо - але капейкой не наказують.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:23

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:Аккорд, CoCo как раз 11%.

аккорд теж трохи діванний - тре тільки карту просту найкращу взяти і сиди собі дома.
Овер теж малюють, якщо закинув і відразу на депо - але капейкой не наказують.


по-моему, наказывают
я заплатил за пользование кредитными средствами, после p2p пополнения и размещения депозита, через несколько дней, но особо не вникал в какой именно момент набежало
cohan
 
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